Вольфсбург
мин
-
Бенальо
Диего Бенальо
90
-
Шефер
Марсель Шефер
90
-
Фридрих
Арне Фридрих
90
-
Кьер
Симон Кьер
90
-
Ритер
Саша Ритер
90
-
де Оливейра
Жозуэ де Оливейра
90
-
Сисеро
Сантос Сисеро
90
-
Полак
Ян Полак
58
-
Рибас
Диего Рибас
90
-
Хельмес
Патрик Хельмес
74
-
Батиста
Эдиналду Батиста
46
Запасные
-
Хитц
Марвин Хитц
-
Мадлунг
Александер Мадлунг
-
Ку
Чжа-Чеол Ку
-
Хасебе
Макото Хасебе
-
Дежага
Ашкан Дежага
-
Шанли
Тунджай Шанли
-
Манджукич
Марио Манджукич
Айнтрахт
мин
-
Ферманн
Ральф Ферманн
90
-
Русс
Марко Русс
90
-
Франц
Майк Франц
90
-
Цавеллас
Георгиос Цавеллас
90
-
Юнг
Себастьян Юнг
90
-
Кларк
Рикардо Кларк
90
-
Роде
Себастьян Роде
77
-
Майер
Александер Майер
59'
90
-
Алтынтоп
Халил Алтынтоп
90
-
Окс
Патрик Окс
90
-
Гекас
Теофанис Гекас
86
Запасные
-
Краус
Кевин Краус
-
Николов
Ока Николов
-
Васоски
Александар Васоски
-
Киттель
Сонни Киттель
-
Хеллер
Марсель Хеллер
-
Фенин
Мартин Фенин
-
Аманатидис
Иоаннис Аманатидис