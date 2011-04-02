Боруссия
мин
-
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
-
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
-
Суботич
Невен Суботич
90
-
Хуммельс
Матс Хуммельс
84
-
Пищек
Лукаш Пищек
90
-
Гросскройц
Кевин Гросскройц
87'
90
-
Шахин
Нури Шахин
90
-
Бендер
Свен Бендер
90
-
Левандовски
Роберт Левандовски
73
-
Гетце
Марио Гетце
62'
88
-
Барриос
Лукас Барриос
68'
78'
90
Запасные
-
Лангерак
Митчелл Лангерак
-
де Сантос
Леонардо де Сантос
-
Сантана
Фелипе Сантана
-
Овомойела
Патрик Овомойела
-
Да Силва
Антонио Да Силва
-
Блащиковски
Якуб Блащиковски
-
Зидан
Мохаммед Зидан
Ганновер-96
мин
-
Фромловиц
Флориан Фромловиц
90
-
Шульц
Кристиан Шульц
63
-
Хагги
Карим Хагги
90
-
Погатец
Эмануэль Погатец
90
-
Черундоло
Стивен Черундоло
90
-
Рауш
Константин Рауш
47
-
Пинту
Сержиу Пинту
90
-
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
80
-
Штиндль
Ларс Штиндль
90
-
Абделлауе
Мохаммед Абделлауе
60'
90
-
Конан
Дидье Я Конан
90
Запасные
-
Миллер
Маркус Миллер
-
Эггиманн
Марио Эггиманн
-
Шахед
Софиан Шахед
-
Лала
Алтын Лала
-
Штоппелькамп
Мориц Штоппелькамп
-
Шлаудрафф
Ян Шлаудрафф
-
Алвес Гарсия
Карлос Алвес Гарсия