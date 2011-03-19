Гамбург
мин
-
Рост
Франк Рост
90
-
Матейсен
Йорис Матейсен
90
-
Дикмайер
Деннис Дикмайер
55
-
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
-
Аого
Деннис Аого
90
-
Да Силва
Жозе Роберто Да Силва
58'
90
-
Качар
Гойко Качар
52'
90
-
Элиа
Эльеро Элиа
90
-
Бен-Хатира
Энис Бен-Хатира
32'
60
-
Петрич
Младен Петрич
12'
38'
43'
90
-
ван Нистелрой
Рууд ван Нистелрой
82
Запасные
-
Том
Микель Том
-
Демель
Ги Демель
-
Яролим
Давид Яролим
-
Троховски
Петр Троховски
-
Торун
Тунай Торун
-
Сон
Хын-Мин Сон
-
Герреро
Хосе Паоло Герреро
Кельн
мин
-
Ренсинг
Михаэль Ренсинг
90
-
Айхнер
Кристиан Айхнер
90
-
Мохамад
Юссеф Мохамад
90
-
Бречко
Мишо Бречко
90
-
Пешко
Славомир Пешко
40
-
Подольски
Лукас Подольски
62'
90
-
Пеццони
Кевин Пеццони
90
-
Яяло
Мато Яяло
50'
90
-
Ланиг
Мартин Ланиг
90
-
Тейшейра
Армандо Тейшейра
74
-
Новакович
Миливойе Новакович
81
Запасные
-
Макино
Томоаки Макино
-
Варводич
Миро Варводич
-
Суарес
Андре Рикардо Суарес
-
Клеменс
Кристиан Клеменс
-
Ябо
Райнхольд Ябо
-
Чихи
Адиль Чихи
-
Фрайс
Себастьян Фрайс