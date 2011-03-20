Штутгарт
мин
-
Ульрайх
Свен Ульрайх
90
-
Молинаро
Кристиан Молинаро
90
-
Таски
Сердар Таски
46
-
Нидермайер
Георг Нидермайер
90'
90
-
Челоцци
Стефано Челоцци
67
-
Оказаки
Синджи Оказаки
90
-
Кузманович
Здравко Кузманович
37
-
Треш
Кристиан Треш
90
-
Гебхарт
Тимо Гебхарт
90
-
Гентнер
Кристиан Гентнер
90
-
Погребняк
Павел Погребняк
90
Запасные
-
Штольц
Александер Штольц
-
Булахруз
Халид Булахруз
-
Дидави
Даниэль Дидави
-
Да Силва
Элсон Фалькао Да Силва
-
Ба
Мамаду Ба
-
Баррето
Клаудемир Жеронимо Баррето
-
Шипплок
Свен Шипплок
Вольфсбург
мин
-
Ленц
Андре Ленц
90
-
Шефер
Марсель Шефер
90
-
Фридрих
Арне Фридрих
90
-
Кьер
Симон Кьер
90
-
Пекарик
Петер Пекарик
90
-
Сисеро
Сантос Сисеро
58
-
Хасебе
Макото Хасебе
46
-
де Оливейра
Жозуэ де Оливейра
72
-
Рибас
Диего Рибас
90
-
Ритер
Саша Ритер
90
-
Батиста
Эдиналду Батиста
38'
90
Запасные
-
Хитц
Марвин Хитц
-
Мадлунг
Александер Мадлунг
-
Ку
Чжа-Чеол Ку
-
Джонсон
Фабиан Джонсон
-
Полак
Ян Полак
-
Дежага
Ашкан Дежага
-
Манджукич
Марио Манджукич