Боруссия
мин
-
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
-
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
-
Суботич
Невен Суботич
90
-
Хуммельс
Матс Хуммельс
8'
90
-
Пищек
Лукаш Пищек
90
-
Блащиковски
Якуб Блащиковски
68
-
Шахин
Нури Шахин
87
-
Бендер
Свен Бендер
90
-
Гетце
Марио Гетце
90
-
Гросскройц
Кевин Гросскройц
90
-
Барриос
Лукас Барриос
32
Запасные
-
Лангерак
Митчелл Лангерак
-
де Сантос
Леонардо де Сантос
-
Сантана
Фелипе Сантана
-
Кель
Себастьян Кель
-
Да Силва
Антонио Да Силва
-
Зидан
Мохаммед Зидан
-
Левандовски
Роберт Левандовски
Майнц
мин
-
Веткло
Кристиан Веткло
90
-
Фукс
Кристиан Фукс
90
-
Новески
Николче Новески
90
-
Свенссон
Бо Свенссон
90
-
Бунгерт
Нико Бунгерт
90
-
Сото
Элкин Сото
90
-
Фатхи
Малик Фатхи
90
-
Холтби
Льюис Холтби
74
-
Полански
Юджен Полански
86
-
Шюррле
Андре Шюррле
90
-
Аллагуи
Сами Аллагуи
77
Запасные
-
Пикенхаген
Мартин Пикенхаген
-
Забавник
Радослав Забавник
-
Кирхгофф
Ян Кирхгофф
-
Хеллер
Флориан Хеллер
-
Риссе
Марсель Риссе
-
Иваншиц
Андреас Иваншиц
-
Слискович
Петар Слискович