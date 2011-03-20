Байер
мин
-
Адлер
Рене Адлер
90
-
Кадлец
Михал Кадлец
90
-
Швааб
Даниэль Швааб
90
-
Райнарц
Штефан Райнарц
90
-
Балич
Ханно Балич
79
-
Аугусто
Ренато Аугусто
90
-
Рольфес
Симон Рольфес
90
-
Баллак
Михаэль Баллак
90
-
Видаль
Артуро Видаль
90
-
Сэм
Сидней Сэм
90
-
Дердийок
Эрен Дердийок
22'
86
Запасные
-
Гифер
Фабиан Гифер
-
Хююпя
Сами Хююпя
-
Вида
Домагой Вида
-
Барнетта
Транкильо Барнетта
-
Бендер
Ларс Бендер
-
Йоргенсен
Николай Йоргенсен
-
Кисслинг
Штефан Кисслинг
Шальке-04
мин
-
Нойер
Мануэль Нойер
90
-
Шмитц
Лукас Шмитц
90
-
Метцельдер
Кристоф Метцельдер
47
-
Хеведес
Бенедикт Хеведес
90
-
Учида
Ацуто Учида
90
-
Хурадо
Хосе Мануэль Хурадо
90
-
Матип
Жоэль Матип
90
-
Аннан
Энтони Аннан
90
-
Гонсалвеш
Эдуардо Гонсалвеш
64
-
Бланко
Рауль Гонсалес Бланко
90
-
Гавранович
Марио Гавранович
77
Запасные
-
Шобер
Матиас Шобер
-
Сарпей
Ханс Сарпей
-
Пападопулос
Кирякос Пападопулос
-
Пляцикас
Василиос Пляцикас
-
Хао
Юньмин Хао
-
Дракслер
Юлиан Дракслер
-
Харистеас
Ангелос Харистеас