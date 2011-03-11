Кельн
мин
-
Ренсинг
Михаэль Ренсинг
90
-
Айхнер
Кристиан Айхнер
90
-
Мохамад
Юссеф Мохамад
90
-
Бречко
Мишо Бречко
90
-
Пешко
Славомир Пешко
90
-
Подольски
Лукас Подольски
60'
84
-
Яяло
Мато Яяло
87
-
Пеццони
Кевин Пеццони
90
-
Клеменс
Кристиан Клеменс
63
-
Тейшейра
Армандо Тейшейра
36'
90
-
Новакович
Миливойе Новакович
79'
89'
90
Запасные
-
Макино
Томоаки Макино
-
Варводич
Миро Варводич
-
Суарес
Андре Рикардо Суарес
-
Эре
Фабрис Эре
-
Ябо
Райнхольд Ябо
-
Чихи
Адиль Чихи
-
Теродде
Симон Теродде
Ганновер-96
мин
-
Цилер
Рон-Роберт Цилер
52
-
Хагги
Карим Хагги
90
-
Шульц
Кристиан Шульц
90
-
Погатец
Эмануэль Погатец
90
-
Черундоло
Стивен Черундоло
90
-
Рауш
Константин Рауш
90
-
Штиндль
Ларс Штиндль
90
-
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
90
-
Алвес Гарсия
Карлос Алвес Гарсия
63
-
Шлаудрафф
Ян Шлаудрафф
85
-
Абделлауе
Мохаммед Абделлауе
90
Запасные
-
Фромловиц
Флориан Фромловиц
-
Джакпа
Констант Джакпа
-
Эггиманн
Марио Эггиманн
-
Шахед
Софиан Шахед
-
Лала
Алтын Лала
-
Штоппелькамп
Мориц Штоппелькамп