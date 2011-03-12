Бавария
мин
-
Крафт
Томас Крафт
90
-
Праньич
Даниэль Праньич
90
-
ван Бюйтен
Даниэль ван Бюйтен
90
-
Густаво
Луис Густаво
66
-
Лам
Филипп Лам
90
-
Рибери
Франк Рибери
62'
90
-
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
90
-
Кроос
Тони Кроос
90
-
Мюллер
Томас Мюллер
79'
90
-
Роббен
Арьен Роббен
38'
48'
54'
68
-
Гомес
Марио Гомес
72
Запасные
-
Бутт
Ханс-Йорг Бутт
-
Контенто
Диего Контенто
-
Бадштубер
Хольгер Бадштубер
-
Тимощук
Анатолий Тимощук
-
Оттль
Андреас Оттль
-
Алтынтоп
Хамит Алтынтоп
-
Клозе
Мирослав Клозе
Гамбург
мин
-
Рост
Франк Рост
90
-
Аого
Деннис Аого
90
-
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
-
Качар
Гойко Качар
90
-
Ринкон
Томас Ринкон
90
-
Элиа
Эльеро Элиа
90
-
Да Силва
Жозе Роберто Да Силва
90
-
Яролим
Давид Яролим
90
-
Бен-Хатира
Энис Бен-Хатира
65
-
Петрич
Младен Петрич
90
-
Герреро
Хосе Паоло Герреро
67
Запасные
-
Том
Микель Том
-
Бенджамин
Коллин Бенджамин
-
Янсен
Марсель Янсен
-
Теше
Роберт Теше
-
Питройпа
Джонатан Питройпа
-
Сон
Хын-Мин Сон
-
ван Нистелрой
Рууд ван Нистелрой