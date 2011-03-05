Ганновер-96
мин
-
Цилер
Рон-Роберт Цилер
90
-
Шульц
Кристиан Шульц
90
-
Хагги
Карим Хагги
90
-
Погатец
Эмануэль Погатец
90
-
Черундоло
Стивен Черундоло
90
-
Рауш
Константин Рауш
54'
81
-
Пинту
Сержиу Пинту
68'
90
-
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
90
-
Шлаудрафф
Ян Шлаудрафф
86
-
Штиндль
Ларс Штиндль
90
-
Абделлауе
Мохаммед Абделлауе
20'
90
Запасные
-
Фромловиц
Флориан Фромловиц
-
Джакпа
Констант Джакпа
-
Эггиманн
Марио Эггиманн
-
Шахед
Софиан Шахед
-
Лала
Алтын Лала
-
Штоппелькамп
Мориц Штоппелькамп
-
Алвес Гарсия
Карлос Алвес Гарсия
Бавария
мин
-
Крафт
Томас Крафт
90
-
Праньич
Даниэль Праньич
90
-
Бадштубер
Хольгер Бадштубер
48
-
Родригес Бургес
Брено Винисиус Родригес Бургес
90
-
Лам
Филипп Лам
90
-
Рибери
Франк Рибери
90
-
Кроос
Тони Кроос
72
-
Тимощук
Анатолий Тимощук
47
-
Мюллер
Томас Мюллер
90
-
Роббен
Арьен Роббен
58'
90
-
Гомес
Марио Гомес
90
Запасные
-
Бутт
Ханс-Йорг Бутт
-
Контенто
Диего Контенто
-
ван Бюйтен
Даниэль ван Бюйтен
-
Оттль
Андреас Оттль
-
Алтынтоп
Хамит Алтынтоп
-
Клозе
Мирослав Клозе