Гамбург
мин
-
Рост
Франк Рост
90
-
Аого
Деннис Аого
90
-
Матейсен
Йорис Матейсен
90
-
Качар
Гойко Качар
90
-
Демель
Ги Демель
83
-
Янсен
Марсель Янсен
16'
46
-
Да Силва
Жозе Роберто Да Силва
90
-
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
-
Петрич
Младен Петрич
58'
90
-
Питройпа
Джонатан Питройпа
46
-
Герреро
Хосе Паоло Герреро
90
Запасные
-
Том
Микель Том
-
Теше
Роберт Теше
-
Яролим
Давид Яролим
-
Троховски
Петр Троховски
-
Бен-Хатира
Энис Бен-Хатира
-
Сон
Хын-Мин Сон
-
ван Нистелрой
Рууд ван Нистелрой
Майнц
мин
-
Мюллер
Хайнц Мюллер
90
-
Фатхи
Малик Фатхи
90
-
Новески
Николче Новески
90
-
Свенссон
Бо Свенссон
90
-
Бунгерт
Нико Бунгерт
90
-
Сото
Элкин Сото
85
-
Иваншиц
Андреас Иваншиц
46
-
Кирхгофф
Ян Кирхгофф
90
-
Шюррле
Андре Шюррле
54'
81'
90
-
Полански
Юджен Полански
90
-
Риссе
Марсель Риссе
82
Запасные
-
Веткло
Кристиан Веткло
-
Фукс
Кристиан Фукс
-
Забавник
Радослав Забавник
-
Хеллер
Флориан Хеллер
-
Холтби
Льюис Холтби
-
Калиджиури
Марко Калиджиури
-
Слискович
Петар Слискович