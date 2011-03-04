Боруссия
мин
-
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
-
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
-
Суботич
Невен Суботич
90
-
Сантана
Фелипе Сантана
90
-
Пищек
Лукаш Пищек
90
-
Гросскройц
Кевин Гросскройц
71
-
Шахин
Нури Шахин
90
-
Бендер
Свен Бендер
90
-
Гетце
Марио Гетце
90
-
Левандовски
Роберт Левандовски
44'
90
-
Барриос
Лукас Барриос
90
Запасные
-
Лангерак
Митчелл Лангерак
-
де Сантос
Леонардо де Сантос
-
Собич
Лассе Собич
-
Кель
Себастьян Кель
-
Да Силва
Антонио Да Силва
-
Фойлнер
Маркус Фойлнер
-
Блащиковски
Якуб Блащиковски
Кельн
мин
-
Ренсинг
Михаэль Ренсинг
90
-
Айхнер
Кристиан Айхнер
90
-
Пеццони
Кевин Пеццони
90
-
Мохамад
Юссеф Мохамад
90
-
Бречко
Мишо Бречко
90
-
Клеменс
Кристиан Клеменс
82
-
Ланиг
Мартин Ланиг
90
-
Тейшейра
Армандо Тейшейра
76
-
Яяло
Мато Яяло
90
-
Новакович
Миливойе Новакович
90
-
Подольски
Лукас Подольски
52
Запасные
-
Макино
Томоаки Макино
-
Варводич
Миро Варводич
-
Суарес
Андре Рикардо Суарес
-
Эре
Фабрис Эре
-
Ябо
Райнхольд Ябо
-
Фрайс
Себастьян Фрайс
-
Ионицэ
Александру Ионицэ