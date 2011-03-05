Байер
мин
-
Адлер
Рене Адлер
90
-
Кадлец
Михал Кадлец
90
-
Фридрих
Мануэль Фридрих
14
-
Райнарц
Штефан Райнарц
90
-
Швааб
Даниэль Швааб
90
-
Кастро
Гонсало Кастро
90
-
Рольфес
Симон Рольфес
90
-
Бендер
Ларс Бендер
21'
90
-
Аугусто
Ренато Аугусто
27'
83
-
Сэм
Сидней Сэм
79
-
Кисслинг
Штефан Кисслинг
44'
90
Запасные
-
Бобель
Томаш Бобель
-
Вида
Домагой Вида
-
Да Коста
Данни Да Коста
-
Дердийок
Эрен Дердийок
-
Йоргенсен
Николай Йоргенсен
Вольфсбург
мин
-
Бенальо
Диего Бенальо
90
-
Шефер
Марсель Шефер
90
-
Фридрих
Арне Фридрих
90
-
Кьер
Симон Кьер
90
-
Пекарик
Петер Пекарик
70
-
Сисеро
Сантос Сисеро
90
-
Полак
Ян Полак
64
-
Хасебе
Макото Хасебе
90
-
Рибас
Диего Рибас
90
-
Ритер
Саша Ритер
90
-
Хельмес
Патрик Хельмес
46
Запасные
-
Шульце
Михаэль Шульце
-
Хитц
Марвин Хитц
-
Ку
Чжа-Чеол Ку
-
Дежага
Ашкан Дежага
-
Шанли
Тунджай Шанли
-
Мбокани
Дьемерси Мбокани
-
Батиста
Эдиналду Батиста