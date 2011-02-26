Санкт-Паули
мин
-
Калла
Ян-Филипп Калла
90
-
Кесслер
Томас Кесслер
90
-
Фольц
Мориц Фольц
90
-
Самбрано
Карлос Самбрано
90
-
Гюнеш
Ральф Гюнеш
90
-
Болл
Фабиан Болл
90
-
Леманн
Маттиас Леманн
90
-
Бартельс
Фин Бартельс
68
-
Таки
Чарльз Таки
68
-
Крузе
Макс Крузе
83
-
Асамоа
Джеральд Асамоа
90
Запасные
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Шульц
Тимо Шульц
-
Пликетт
Бенедикт Пликетт
-
Наки
Дениз Наки
-
Даубе
Деннис Даубе
-
Брунс
Флориан Брунс
-
Эбберс
Мариус Эбберс
Ганновер-96
мин
-
Цилер
Рон-Роберт Цилер
90
-
Хагги
Карим Хагги
90
-
Шульц
Кристиан Шульц
89'
90
-
Погатец
Эмануэль Погатец
90
-
Черундоло
Стивен Черундоло
90
-
Рауш
Константин Рауш
83
-
Пинту
Сержиу Пинту
90
-
Штиндль
Ларс Штиндль
90
-
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
90
-
Шлаудрафф
Ян Шлаудрафф
90
-
Абделлауе
Мохаммед Абделлауе
90
Запасные
-
Фромловиц
Флориан Фромловиц
-
Джакпа
Констант Джакпа
-
Эггиманн
Марио Эггиманн
-
Шахед
Софиан Шахед
-
Лала
Алтын Лала
-
Штоппелькамп
Мориц Штоппелькамп
-
Алвес Гарсия
Карлос Алвес Гарсия