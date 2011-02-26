Кайзерслаутерн
мин
-
Зиппель
Тобиас Зиппель
90
-
Йессен
Леон Йессен
90
-
де Лима
Франческо де Лима
90
-
Абель
Матиас Абель
90
-
Глоушек
Адам Глоушек
18'
90
-
Дик
Флориан Дик
90
-
Моравек
Ян Моравек
90
-
Тифферт
Кристиан Тифферт
90
-
Билек
Иржи Билек
63
-
Вальх
Клеменс Вальх
69
-
Лакич
Срджан Лакич
90
Запасные
-
Ривич
Стивен Ривич
-
Трапп
Кевин Трапп
-
Бугера
Александер Бугера
-
Амедик
Мартин Амедик
-
Пецос
Танос Пецос
-
Де Вит
Пьер Де Вит
-
Немец
Адам Немец
Гамбург
мин
-
Рост
Франк Рост
90
-
Матейсен
Йорис Матейсен
90
-
Аого
Деннис Аого
90
-
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
-
Демель
Ги Демель
90
-
Янсен
Марсель Янсен
54'
90
-
Да Силва
Жозе Роберто Да Силва
90
-
Троховски
Петр Троховски
46
-
Качар
Гойко Качар
90
-
Петрич
Младен Петрич
90
-
Герреро
Хосе Паоло Герреро
73
Запасные
-
Дробны
Ярослав Дробны
-
Теше
Роберт Теше
-
Яролим
Давид Яролим
-
Питройпа
Джонатан Питройпа
-
Бен-Хатира
Энис Бен-Хатира
-
Сон
Хын-Мин Сон
-
ван Нистелрой
Рууд ван Нистелрой