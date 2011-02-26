Кельн
мин
-
Ренсинг
Михаэль Ренсинг
90
-
Айхнер
Кристиан Айхнер
90
-
Мохамад
Юссеф Мохамад
90
-
Суарес
Андре Рикардо Суарес
90
-
Подольски
Лукас Подольски
89'
90
-
Яяло
Мато Яяло
90
-
Пеццони
Кевин Пеццони
90
-
Клеменс
Кристиан Клеменс
90
-
Ланиг
Мартин Ланиг
90
-
Фрайс
Себастьян Фрайс
68
-
Новакович
Миливойе Новакович
90
Запасные
-
Макино
Томоаки Макино
-
Зальгер
Штефан Зальгер
-
Ялчин
Танер Ялчин
-
Варводич
Миро Варводич
-
Ябо
Райнхольд Ябо
-
Теродде
Симон Теродде
-
Ионицэ
Александру Ионицэ
Фрайбург
мин
-
Бауманн
Оливер Бауманн
90
-
Баcтианс
Феликс Баcтианс
90
-
Бучер
Хайко Бучер
90
-
Барт
Оливер Барт
90
-
Муйджа
Менсур Муйджа
90
-
Нику
Максимилиан Нику
58
-
Флум
Йоханнес Флум
90
-
Путило
Антон Путило
84
-
Макиади
Седрик Макиади
90
-
Сиссе
Паписс-Демба Сиссе
90
-
Райзингер
Штефан Райзингер
90
Запасные
-
Памич
Звонко Памич
-
Яно
Кишо Яно
-
Зальц
Мануэль Зальц
-
Топрак
Омер Топрак
-
Йендришек
Эрик Йендришек
-
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
-
Абдессадки
Ясин Абдессадки