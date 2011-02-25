Вольфсбург
мин
-
Хитц
Марвин Хитц
90
-
Шефер
Марсель Шефер
90
-
Фридрих
Арне Фридрих
90
-
Кьер
Симон Кьер
90
-
Пекарик
Петер Пекарик
90
-
Ритер
Саша Ритер
90
-
Хасебе
Макото Хасебе
90
-
Полак
Ян Полак
90
-
Сисеро
Сантос Сисеро
90
-
Мбокани
Дьемерси Мбокани
80
-
Рибас
Диего Рибас
36'
45'
90
Запасные
-
Шульце
Михаэль Шульце
-
Ленц
Андре Ленц
-
Ку
Чжа-Чеол Ку
-
Манджукич
Марио Манджукич
-
Хельмес
Патрик Хельмес
-
Шанли
Тунджай Шанли
-
Ороско
Йохандри Ороско
Боруссия
мин
-
Бэйлли
Логан Бэйлли
90
-
Дамс
Филип Дамс
74'
90
-
Штранцль
Мартин Штранцль
90
-
Данте
Данте
90
-
Левелс
Тобиас Левелс
90
-
Херрманн
Патрик Херрманн
46
-
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
38
-
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
90
-
Аранго
Хуан Аранго
90
-
Идриссу
Мохамаду Идриссу
61
-
Ройс
Марко Ройс
90
Запасные
-
Хаймерот
Кристофер Хаймерот
-
Янчке
Тони Янчке
-
Брауверс
Роел Брауверс
-
Финк
Михаэль Финк
-
Маркс
Торбен Маркс
-
Ханке
Майк Ханке
-
Де Камарго
Игор Де Камарго