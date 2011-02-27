Вердер
мин
-
Визе
Тим Визе
90
-
Сильвестр
Микаэль Сильвестр
90
-
Предль
Себастьян Предль
89'
90
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Мертезакер
Пер Мертезакер
82'
90
-
Шмидт
Доминик Шмидт
67
-
Фритц
Клеменс Фритц
90
-
Боровски
Тим Боровски
36
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Баргфреде
Филипп Баргфреде
58
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Тринкс
Флориан Тринкс
90
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Вагнер
Сандро Вагнер
90
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Писарро
Клаудио Писарро
90
Запасные
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Авдич
Денни Авдич
-
Милиц
Себастьян Милиц
-
Пасанен
Петри Пасанен
-
Марин
Марко Марин
-
Хант
Аарон Хант
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Арнаутович
Марко Арнаутович
Байер
мин
-
Адлер
Рене Адлер
90
-
Кадлец
Михал Кадлец
90
-
Хююпя
Сами Хююпя
90
-
Райнарц
Штефан Райнарц
90
-
Швааб
Даниэль Швааб
90
-
Кастро
Гонсало Кастро
87
-
Рольфес
Симон Рольфес
66'
90
-
Видаль
Артуро Видаль
90
-
Сэм
Сидней Сэм
68
-
Аугусто
Ренато Аугусто
90
-
Дердийок
Эрен Дердийок
41'
81
Запасные
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Бобель
Томаш Бобель
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Да Коста
Данни Да Коста
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Вида
Домагой Вида
-
Фридрих
Мануэль Фридрих
-
Баллак
Михаэль Баллак
-
Йоргенсен
Николай Йоргенсен
-
Кисслинг
Штефан Кисслинг