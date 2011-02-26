Бавария
мин
-
Крафт
Томас Крафт
90
-
Праньич
Даниэль Праньич
90
-
Бадштубер
Хольгер Бадштубер
47
-
Тимощук
Анатолий Тимощук
90
-
Лам
Филипп Лам
90
-
Рибери
Франк Рибери
90
-
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
90
-
Густаво
Луис Густаво
17'
58
-
Мюллер
Томас Мюллер
78
-
Роббен
Арьен Роббен
90
-
Гомес
Марио Гомес
90
Запасные
-
Бутт
Ханс-Йорг Бутт
-
ван Бюйтен
Даниэль ван Бюйтен
-
Родригес Бургес
Брено Винисиус Родригес Бургес
-
Кроос
Тони Кроос
-
Оттль
Андреас Оттль
-
Алтынтоп
Хамит Алтынтоп
-
Клозе
Мирослав Клозе
Боруссия
мин
-
Лангерак
Митчелл Лангерак
90
-
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
-
Суботич
Невен Суботич
90
-
Хуммельс
Матс Хуммельс
61'
90
-
Пищек
Лукаш Пищек
90
-
Гросскройц
Кевин Гросскройц
82
-
Шахин
Нури Шахин
20'
89
-
Бендер
Свен Бендер
90
-
Левандовски
Роберт Левандовски
90
-
Гетце
Марио Гетце
90
-
Барриос
Лукас Барриос
9'
74
Запасные
-
Фохер
Йоханнес Фохер
-
де Сантос
Леонардо де Сантос
-
Сантана
Фелипе Сантана
-
Кель
Себастьян Кель
-
Да Силва
Антонио Да Силва
-
Фойлнер
Маркус Фойлнер
-
Блащиковски
Якуб Блащиковски