Фрайбург
мин
-
Бауманн
Оливер Бауманн
90
-
Баcтианс
Феликс Баcтианс
90
-
Бучер
Хайко Бучер
90
-
Барт
Оливер Барт
90
-
Муйджа
Менсур Муйджа
90
-
Нику
Максимилиан Нику
90
-
Флум
Йоханнес Флум
84
-
Путило
Антон Путило
90
-
Макиади
Седрик Макиади
90
-
Розенталь
Ян Розенталь
41
-
Сиссе
Паписс-Демба Сиссе
70'
78
Запасные
-
Яно
Кишо Яно
-
Топрак
Омер Топрак
-
Йендришек
Эрик Йендришек
-
Шмид
Джонатан Шмид
-
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
-
Райзингер
Штефан Райзингер
Вольфсбург
мин
-
Хитц
Марвин Хитц
90
-
Шефер
Марсель Шефер
90
-
Фридрих
Арне Фридрих
90
-
Пекарик
Петер Пекарик
90
-
Ритер
Саша Ритер
90
-
Хасебе
Макото Хасебе
90
-
Сисеро
Сантос Сисеро
90
-
Полак
Ян Полак
80
-
Рибас
Диего Рибас
90
-
Шанли
Тунджай Шанли
46
-
Хельмес
Патрик Хельмес
28'
65
Запасные
-
Шульце
Михаэль Шульце
-
Ленц
Андре Ленц
-
де Оливейра
Жозуэ де Оливейра
-
Джонсон
Фабиан Джонсон
-
Ку
Чжа-Чеол Ку
-
Дежага
Ашкан Дежага
-
Мбокани
Дьемерси Мбокани