Хоффенхайм
мин
-
Штарке
Том Штарке
90
-
Ибертсбергер
Андреас Ибертсбергер
90
-
Алаба
Давид Алаба
90
-
Ворса
Исаак Ворса
90
-
Комппер
Марвин Комппер
90
-
Бек
Андреас Бек
90
-
Салихович
Сеяд Салихович
90
-
Руди
Себастьян Руди
90
-
Ибишевич
Ведад Ибишевич
90
-
Вукчевич
Борис Вукчевич
76
-
Бабел
Райан Бабел
90
Запасные
-
Хаас
Даниель Хаас
-
Шимунич
Йосип Шимунич
-
Яйссле
Маттиас Яйссле
-
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
-
Томалья
Денис Томалья
-
Фирмино
Роберто Фирмино
-
Млапа
Пениель Млапа
Кельн
мин
-
Ренсинг
Михаэль Ренсинг
90
-
Айхнер
Кристиан Айхнер
90
-
Мохамад
Юссеф Мохамад
69'
88
-
Жеромел
Педру Жеромел
90
-
Бречко
Мишо Бречко
90
-
Пешко
Славомир Пешко
73
-
Подольски
Лукас Подольски
90
-
Ланиг
Мартин Ланиг
90
-
Клеменс
Кристиан Клеменс
86
-
Тейшейра
Армандо Тейшейра
90
-
Новакович
Миливойе Новакович
90
Запасные
-
Макино
Томоаки Макино
-
Варводич
Миро Варводич
-
Суарес
Андре Рикардо Суарес
-
Пеццони
Кевин Пеццони
-
Яяло
Мато Яяло
-
Фрайс
Себастьян Фрайс
-
Теродде
Симон Теродде