Гамбург
мин
-
Рост
Франк Рост
90
-
Да Силва
Жозе Роберто Да Силва
90
-
Матейсен
Йорис Матейсен
90
-
Качар
Гойко Качар
90
-
Демель
Ги Демель
90
-
Герреро
Хосе Паоло Герреро
64'
79'
90
-
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
-
Аого
Деннис Аого
90
-
Сон
Хын-Мин Сон
82
-
Питройпа
Джонатан Питройпа
89
-
Петрич
Младен Петрич
42'
90
Запасные
-
Дробны
Ярослав Дробны
-
Янсен
Марсель Янсен
-
Теше
Роберт Теше
-
Яролим
Давид Яролим
-
Троховски
Петр Троховски
-
Бен-Хатира
Энис Бен-Хатира
-
ван Нистелрой
Рууд ван Нистелрой
Вердер
мин
-
Милиц
Себастьян Милиц
90
-
Сильвестр
Микаэль Сильвестр
90
-
Мертезакер
Пер Мертезакер
90
-
Шмидт
Доминик Шмидт
90
-
Фритц
Клеменс Фритц
90
-
Марин
Марко Марин
90
-
Фрингс
Торстен Фрингс
90
-
Предль
Себастьян Предль
90
-
Хант
Аарон Хант
66
-
Баргфреде
Филипп Баргфреде
90
-
Арнаутович
Марко Арнаутович
65
Запасные
-
Авдич
Денни Авдич
-
Видвальд
Феликс Видвальд
-
Пасанен
Петри Пасанен
-
Боровски
Тим Боровски
-
Тринкс
Флориан Тринкс
-
Вагнер
Сандро Вагнер