Кайзерслаутерн
мин
-
Зиппель
Тобиас Зиппель
90
-
Йессен
Леон Йессен
90
-
де Лима
Франческо де Лима
90
-
Амедик
Мартин Амедик
90
-
Пецос
Танос Пецос
90
-
Иличевич
Иво Иличевич
90
-
Тифферт
Кристиан Тифферт
90
-
Билек
Иржи Билек
85
-
Моравек
Ян Моравек
89'
90
-
Глоушек
Адам Глоушек
62
-
Лакич
Срджан Лакич
90
Запасные
-
Ривич
Стивен Ривич
-
Трапп
Кевин Трапп
-
Бугера
Александер Бугера
-
Абель
Матиас Абель
-
Вальх
Клеменс Вальх
-
Немец
Адам Немец
-
Хоффер
Эрвин Хоффер
Боруссия
мин
-
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
-
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
-
Суботич
Невен Суботич
90
-
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
-
Пищек
Лукаш Пищек
90
-
Гросскройц
Кевин Гросскройц
90
-
Бендер
Свен Бендер
81'
90
-
Шахин
Нури Шахин
90
-
Левандовски
Роберт Левандовски
74
-
Гетце
Марио Гетце
87
-
Барриос
Лукас Барриос
90
Запасные
-
Штиперманн
Марко Штиперманн
-
Лангерак
Митчелл Лангерак
-
Сантана
Фелипе Сантана
-
Да Силва
Антонио Да Силва
-
Фойлнер
Маркус Фойлнер
-
Зидан
Мохаммед Зидан