Кельн
мин
-
Ренсинг
Михаэль Ренсинг
90
-
Айхнер
Кристиан Айхнер
90
-
Мохамад
Юссеф Мохамад
46
-
Жеромел
Педру Жеромел
90
-
Бречко
Мишо Бречко
90
-
Пешко
Славомир Пешко
90
-
Подольски
Лукас Подольски
3'
55'
84
-
Ланиг
Мартин Ланиг
90
-
Матушик
Адам Матушик
46
-
Клеменс
Кристиан Клеменс
90
-
Новакович
Миливойе Новакович
43'
60'
90
Запасные
-
Ялчин
Танер Ялчин
-
Варводич
Миро Варводич
-
Суарес
Андре Рикардо Суарес
-
Пеццони
Кевин Пеццони
-
Тейшейра
Армандо Тейшейра
-
Чихи
Адиль Чихи
-
Теродде
Симон Теродде
Майнц
мин
-
Мюллер
Хайнц Мюллер
90
-
Забавник
Радослав Забавник
90
-
Фукс
Кристиан Фукс
90
-
Фатхи
Малик Фатхи
65
-
Бунгерт
Нико Бунгерт
90
-
Новески
Николче Новески
90
-
Холтби
Льюис Холтби
71
-
Иваншиц
Андреас Иваншиц
65
-
Шюррле
Андре Шюррле
90
-
Калиджиури
Марко Калиджиури
90
-
Аллагуи
Сами Аллагуи
31'
90
Запасные
-
Веткло
Кристиан Веткло
-
Кирхгофф
Ян Кирхгофф
-
Хеллер
Флориан Хеллер
-
Полански
Юджен Полански
-
Риссе
Марсель Риссе
-
Сото
Элкин Сото
-
Слискович
Петар Слискович