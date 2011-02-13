Вердер
мин
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Милиц
Себастьян Милиц
90
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Сильвестр
Микаэль Сильвестр
90
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Мертезакер
Пер Мертезакер
50'
90
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Предль
Себастьян Предль
90
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Фритц
Клеменс Фритц
90
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Баргфреде
Филипп Баргфреде
80
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Фрингс
Торстен Фрингс
90
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Хант
Аарон Хант
83
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Арнаутович
Марко Арнаутович
90
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Марин
Марко Марин
90
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Писарро
Клаудио Писарро
61
Запасные
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Авдич
Денни Авдич
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Видвальд
Феликс Видвальд
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Пасанен
Петри Пасанен
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Балогун
Леон Балогун
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Кроос
Феликс Кроос
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Тринкс
Флориан Тринкс
Ганновер-96
мин
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Цилер
Рон-Роберт Цилер
90
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Шульц
Кристиан Шульц
90
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Хагги
Карим Хагги
90
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Погатец
Эмануэль Погатец
90
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Черундоло
Стивен Черундоло
90
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Рауш
Константин Рауш
84
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Пинту
Сержиу Пинту
90
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Шмидебах
Мануэль Шмидебах
90
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Штиндль
Ларс Штиндль
90
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Конан
Дидье Я Конан
25'
67
-
Шлаудрафф
Ян Шлаудрафф
90
Запасные
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Фромловиц
Флориан Фромловиц
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Джакпа
Констант Джакпа
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Эггиманн
Марио Эггиманн
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Шахед
Софиан Шахед
-
Лала
Алтын Лала
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Штоппелькамп
Мориц Штоппелькамп
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Форсселл
Микаэль Форсселл