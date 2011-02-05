Ганновер-96
мин
-
Цилер
Рон-Роберт Цилер
90
-
Хагги
Карим Хагги
90
-
Погатец
Эмануэль Погатец
90
-
Шульц
Кристиан Шульц
90
-
Черундоло
Стивен Черундоло
90
-
Рауш
Константин Рауш
90
-
Пинту
Сержиу Пинту
5'
90
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Штиндль
Ларс Штиндль
89
-
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
90
-
Абделлауе
Мохаммед Абделлауе
80
-
Конан
Дидье Я Конан
90
Запасные
-
Фромловиц
Флориан Фромловиц
-
Джакпа
Констант Джакпа
-
Эггиманн
Марио Эггиманн
-
Шахед
Софиан Шахед
-
Лала
Алтын Лала
-
Штоппелькамп
Мориц Штоппелькамп
-
Форсселл
Микаэль Форсселл
Вольфсбург
мин
-
Бенальо
Диего Бенальо
90
-
Шефер
Марсель Шефер
90
-
Фридрих
Арне Фридрих
90
-
Кьер
Симон Кьер
90
-
Пекарик
Петер Пекарик
90
-
де Оливейра
Жозуэ де Оливейра
46
-
Полак
Ян Полак
90
-
Рибас
Диего Рибас
90
-
Дежага
Ашкан Дежага
90
-
Шанли
Тунджай Шанли
73
-
Батиста
Эдиналду Батиста
73
Запасные
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Хитц
Марвин Хитц
-
Мадлунг
Александер Мадлунг
-
Джонсон
Фабиан Джонсон
-
Хасебе
Макото Хасебе
-
Сисеро
Сантос Сисеро
-
Хельмес
Патрик Хельмес
-
Мбокани
Дьемерси Мбокани