Кельн
мин
-
Ренсинг
Михаэль Ренсинг
90
-
Айхнер
Кристиан Айхнер
90
-
Бречко
Мишо Бречко
90
-
Мохамад
Юссеф Мохамад
90
-
Жеромел
Педру Жеромел
90
-
Пешко
Славомир Пешко
89
-
Ланиг
Мартин Ланиг
90
-
Матушик
Адам Матушик
90
-
Подольски
Лукас Подольски
90
-
Клеменс
Кристиан Клеменс
54'
90
-
Новакович
Миливойе Новакович
61'
71'
80
Запасные
-
Ялчин
Танер Ялчин
-
Макино
Томоаки Макино
-
Варводич
Миро Варводич
-
Суарес
Андре Рикардо Суарес
-
Эре
Фабрис Эре
-
Яяло
Мато Яяло
-
Теродде
Симон Теродде
Бавария
мин
-
Крафт
Томас Крафт
90
-
Густаво
Луис Густаво
77
-
Тимощук
Анатолий Тимощук
90
-
Бадштубер
Хольгер Бадштубер
90
-
Лам
Филипп Лам
90
-
Мюллер
Томас Мюллер
90
-
Оттль
Андреас Оттль
90
-
Праньич
Даниэль Праньич
90
-
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
90
-
Алтынтоп
Хамит Алтынтоп
42'
63
-
Гомес
Марио Гомес
20'
90
Запасные
-
Бутт
Ханс-Йорг Бутт
-
ван Бюйтен
Даниэль ван Бюйтен
-
Родригес Бургес
Брено Винисиус Родригес Бургес
-
Рибери
Франк Рибери
-
Клозе
Мирослав Клозе