Кайзерслаутерн
мин
-
Зиппель
Тобиас Зиппель
90
-
Йессен
Леон Йессен
90
-
де Лима
Франческо де Лима
90
-
Амедик
Мартин Амедик
90
-
Дик
Флориан Дик
90
-
Тифферт
Кристиан Тифферт
90
-
Де Вит
Пьер Де Вит
78
-
Пецос
Танос Пецос
69
-
Кирх
Оливер Кирх
90
-
Лакич
Срджан Лакич
90
-
Хоффер
Эрвин Хоффер
69
Запасные
-
Шульц
Бастиан Шульц
-
Трапп
Кевин Трапп
-
Бугера
Александер Бугера
-
Абель
Матиас Абель
-
Моравек
Ян Моравек
-
Немец
Адам Немец
-
Амри
Чадли Амри
Майнц
мин
-
Мюллер
Хайнц Мюллер
90
-
Забавник
Радослав Забавник
90
-
Фукс
Кристиан Фукс
90
-
Фатхи
Малик Фатхи
90
-
Бунгерт
Нико Бунгерт
90
-
Новески
Николче Новески
90
-
Холтби
Льюис Холтби
23'
73
-
Иваншиц
Андреас Иваншиц
89
-
Шюррле
Андре Шюррле
90
-
Калиджиури
Марко Калиджиури
90
-
Салаи
Адам Салаи
12
Запасные
-
Веткло
Кристиан Веткло
-
Кирхгофф
Ян Кирхгофф
-
Хеллер
Флориан Хеллер
-
Кархан
Мирослав Кархан
-
Риссе
Марсель Риссе
-
Аллагуи
Сами Аллагуи
-
Слискович
Петар Слискович