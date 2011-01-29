Вольфсбург
мин
-
Бенальо
Диего Бенальо
90
-
Шефер
Марсель Шефер
90
-
Мадлунг
Александер Мадлунг
90
-
Фридрих
Арне Фридрих
90
-
Пекарик
Петер Пекарик
90
-
Манджукич
Марио Манджукич
46
-
де Оливейра
Жозуэ де Оливейра
90
-
Ритер
Саша Ритер
21
-
Рибас
Диего Рибас
90
-
Дежага
Ашкан Дежага
90
-
Батиста
Эдиналду Батиста
67
Запасные
-
Хитц
Марвин Хитц
-
Гогиа
Акаки Гогиа
-
Каленберг
Томас Каленберг
-
Джонсон
Фабиан Джонсон
-
Сисеро
Сантос Сисеро
-
Мбокани
Дьемерси Мбокани
Боруссия
мин
-
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
-
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
-
Суботич
Невен Суботич
90
-
Хуммельс
Матс Хуммельс
71'
76
-
Пищек
Лукаш Пищек
90
-
Гросскройц
Кевин Гросскройц
90
-
Шахин
Нури Шахин
40'
90
-
Бендер
Свен Бендер
90
-
Блащиковски
Якуб Блащиковски
71
-
Барриос
Лукас Барриос
3'
90
-
Гетце
Марио Гетце
89
Запасные
-
Лангерак
Митчелл Лангерак
-
де Сантос
Леонардо де Сантос
-
Сантана
Фелипе Сантана
-
Да Силва
Антонио Да Силва
-
Фойлнер
Маркус Фойлнер
-
Зидан
Мохаммед Зидан
-
Левандовски
Роберт Левандовски