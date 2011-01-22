Кельн
мин
-
Ренсинг
Михаэль Ренсинг
90
-
Айхнер
Кристиан Айхнер
90
-
Жеромел
Педру Жеромел
90
-
Суарес
Андре Рикардо Суарес
90
-
Эре
Фабрис Эре
90
-
Пешко
Славомир Пешко
85
-
Подольски
Лукас Подольски
7'
84'
88
-
Матушик
Адам Матушик
33'
90
-
Ланиг
Мартин Ланиг
90
-
Клеменс
Кристиан Клеменс
88
-
Новакович
Миливойе Новакович
90
Запасные
-
Зальгер
Штефан Зальгер
-
Ялчин
Танер Ялчин
-
Варводич
Миро Варводич
-
МакКенна
Кевин МакКенна
-
Бречко
Мишо Бречко
-
Ябо
Райнхольд Ябо
-
Теродде
Симон Теродде
Вердер
мин
-
Визе
Тим Визе
90
-
Пасанен
Петри Пасанен
90
-
Сильвестр
Микаэль Сильвестр
90
-
Мертезакер
Пер Мертезакер
90
-
Фритц
Клеменс Фритц
90
-
Фрингс
Торстен Фрингс
90
-
Хант
Аарон Хант
75
-
Баргфреде
Филипп Баргфреде
90
-
Кроос
Феликс Кроос
39
-
Писарро
Клаудио Писарро
90
-
Арнаутович
Марко Арнаутович
56
Запасные
-
Хусейнович
Саид Хусейнович
-
Авдич
Денни Авдич
-
Милиц
Себастьян Милиц
-
Балогун
Леон Балогун
-
Марин
Марко Марин
-
Вагнер
Сандро Вагнер
-
Айик
Онур Айик