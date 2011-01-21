Гамбург
мин
-
Рост
Франк Рост
90
-
Аого
Деннис Аого
90
-
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
-
Качар
Гойко Качар
35
-
Демель
Ги Демель
90
-
Элиа
Эльеро Элиа
88
-
Троховски
Петр Троховски
90
-
Да Силва
Жозе Роберто Да Силва
90
-
Питройпа
Джонатан Питройпа
46
-
Бен-Хатира
Энис Бен-Хатира
90
-
ван Нистелрой
Рууд ван Нистелрой
90
Запасные
-
Дробны
Ярослав Дробны
-
Бешич
Мухамед Бешич
-
Теше
Роберт Теше
-
Ринкон
Томас Ринкон
-
Торун
Тунай Торун
-
Петрич
Младен Петрич
-
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
Айнтрахт
мин
-
Николов
Ока Николов
90
-
Петкович
Никола Петкович
80
-
Роде
Себастьян Роде
90
-
Кларк
Рикардо Кларк
90
-
Юнг
Себастьян Юнг
90
-
Кёлер
Бенджамин Кёлер
90
-
Фенин
Мартин Фенин
73
-
Майер
Александер Майер
32
-
Окс
Патрик Окс
90
-
Алтынтоп
Халил Алтынтоп
90
-
Гекас
Теофанис Гекас
90
Запасные
-
Тич-Риверо
Марсель Тич-Риверо
-
Альварес
Маркос Альварес
-
Ферманн
Ральф Ферманн
-
Киттель
Сонни Киттель
-
Хеллер
Марсель Хеллер
-
Кайо
Сезар Алвес дос Сантос Кайо