Боруссия
мин
-
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
-
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
-
Суботич
Невен Суботич
90
-
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
-
Пищек
Лукаш Пищек
90
-
Гросскройц
Кевин Гросскройц
86
-
Шахин
Нури Шахин
90
-
Да Силва
Антонио Да Силва
90
-
Гетце
Марио Гетце
43'
90
-
Блащиковски
Якуб Блащиковски
64
-
Левандовски
Роберт Левандовски
90
Запасные
-
Штиперманн
Марко Штиперманн
-
Лангерак
Митчелл Лангерак
-
де Сантос
Леонардо де Сантос
-
Сантана
Фелипе Сантана
-
Хайнал
Тамаш Хайнал
-
Фойлнер
Маркус Фойлнер
-
Барриос
Лукас Барриос
Штутгарт
мин
-
Ульрайх
Свен Ульрайх
90
-
Бока
Артур Бока
46
-
Молинаро
Кристиан Молинаро
90
-
Таски
Сердар Таски
90
-
Дельпьер
Маттье Дельпьер
63
-
Функ
Патрик Функ
90
-
Кузманович
Здравко Кузманович
90
-
Гентнер
Кристиан Гентнер
90
-
Треш
Кристиан Треш
90
-
Шипплок
Свен Шипплок
70
-
Погребняк
Павел Погребняк
84'
90
Запасные
-
Циглер
Марк Циглер
-
Нидермайер
Георг Нидермайер
-
Дежен
Филипп Дежен
-
Дидави
Даниэль Дидави
-
Гебхарт
Тимо Гебхарт
-
Харник
Мартин Харник
-
Марика
Чиприан Марика