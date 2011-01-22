Бавария
мин
-
Крафт
Томас Крафт
90
-
Праньич
Даниэль Праньич
90
-
Бадштубер
Хольгер Бадштубер
90
-
Тимощук
Анатолий Тимощук
90
-
Лам
Филипп Лам
90
-
Мюллер
Томас Мюллер
90'
90
-
ван Боммел
Марк ван Боммел
90
-
Густаво
Луис Густаво
80
-
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
90
-
Роббен
Арьен Роббен
45'
71
-
Гомес
Марио Гомес
48'
79'
82'
90
Запасные
-
Бутт
Ханс-Йорг Бутт
-
ван Бюйтен
Даниэль ван Бюйтен
-
Брафхайд
Эдсон Брафхайд
-
Родригес Бургес
Брено Винисиус Родригес Бургес
-
Оттль
Андреас Оттль
-
Алтынтоп
Хамит Алтынтоп
-
Клозе
Мирослав Клозе
Кайзерслаутерн
мин
-
Зиппель
Тобиас Зиппель
90
-
Бугера
Александер Бугера
73
-
де Лима
Франческо де Лима
90
-
Амедик
Мартин Амедик
90
-
Дик
Флориан Дик
90
-
Иличевич
Иво Иличевич
90
-
Пецос
Танос Пецос
64
-
Моравек
Ян Моравек
59'
63
-
Тифферт
Кристиан Тифферт
90
-
Кирх
Оливер Кирх
90
-
Немец
Адам Немец
90
Запасные
-
Шульц
Бастиан Шульц
-
Трапп
Кевин Трапп
-
Йессен
Леон Йессен
-
Абель
Матиас Абель
-
Де Вит
Пьер Де Вит
-
Амри
Чадли Амри
-
Хоффер
Эрвин Хоффер