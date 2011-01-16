Кайзерслаутерн
мин
-
Зиппель
Тобиас Зиппель
90
-
Дик
Флориан Дик
90
-
де Лима
Франческо де Лима
90
-
Амедик
Мартин Амедик
90
-
Йессен
Леон Йессен
90
-
Пецос
Танос Пецос
90
-
Моравек
Ян Моравек
51'
90
-
Де Вит
Пьер Де Вит
46
-
Иличевич
Иво Иличевич
90
-
Амри
Чадли Амри
67
-
Лакич
Срджан Лакич
90
Запасные
-
Шульц
Бастиан Шульц
-
Кналлер
Марко Кналлер
-
Абель
Матиас Абель
-
Билек
Иржи Билек
-
Кирх
Оливер Кирх
-
Немец
Адам Немец
-
Хоффер
Эрвин Хоффер
Кельн
мин
-
Ренсинг
Михаэль Ренсинг
90
-
Айхнер
Кристиан Айхнер
90
-
Жеромел
Педру Жеромел
90
-
Пеццони
Кевин Пеццони
90
-
Суарес
Андре Рикардо Суарес
90
-
Пешко
Славомир Пешко
73
-
Матушик
Адам Матушик
90
-
Тейшейра
Армандо Тейшейра
46
-
Клеменс
Кристиан Клеменс
90
-
Новакович
Миливойе Новакович
82
-
Подольски
Лукас Подольски
28'
90
Запасные
-
Зальгер
Штефан Зальгер
-
Ялчин
Танер Ялчин
-
Варводич
Миро Варводич
-
Ланиг
Мартин Ланиг
-
Ябо
Райнхольд Ябо
-
Фрайс
Себастьян Фрайс
-
Теродде
Симон Теродде