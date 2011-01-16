Айнтрахт
мин
-
Краус
Кевин Краус
90
-
Николов
Ока Николов
90
-
Цавеллас
Георгиос Цавеллас
65
-
Юнг
Себастьян Юнг
90
-
Кёлер
Бенджамин Кёлер
90
-
Кларк
Рикардо Кларк
90
-
Швеглер
Пирмин Швеглер
90
-
Майер
Александер Майер
46
-
Алтынтоп
Халил Алтынтоп
75
-
Окс
Патрик Окс
90
-
Гекас
Теофанис Гекас
90
Запасные
-
Ферманн
Ральф Ферманн
-
Киттель
Сонни Киттель
-
Роде
Себастьян Роде
-
Хеллер
Марсель Хеллер
-
Кайо
Сезар Алвес дос Сантос Кайо
-
Фенин
Мартин Фенин
-
Аманатидис
Иоаннис Аманатидис
Ганновер-96
мин
-
Цилер
Рон-Роберт Цилер
90
-
Хагги
Карим Хагги
90
-
Шульц
Кристиан Шульц
21'
90
-
Погатец
Эмануэль Погатец
90
-
Черундоло
Стивен Черундоло
90
-
Рауш
Константин Рауш
88
-
Пинту
Сержиу Пинту
90
-
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
90
-
Конан
Дидье Я Конан
89'
90
-
Шлаудрафф
Ян Шлаудрафф
46
-
Абделлауе
Мохаммед Абделлауе
15'
90
Запасные
-
Фромловиц
Флориан Фромловиц
-
Джакпа
Констант Джакпа
-
Эггиманн
Марио Эггиманн
-
Шахед
Софиан Шахед
-
Лала
Алтын Лала
-
Штиндль
Ларс Штиндль
-
Штоппелькамп
Мориц Штоппелькамп