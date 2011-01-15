Вольфсбург
мин
-
Бенальо
Диего Бенальо
90
-
Шефер
Марсель Шефер
90
-
Фридрих
Арне Фридрих
90
-
Кьер
Симон Кьер
90
-
Ритер
Саша Ритер
86'
90
-
Манджукич
Марио Манджукич
90
-
де Оливейра
Жозуэ де Оливейра
71
-
Сисеро
Сантос Сисеро
46
-
Рибас
Диего Рибас
87
-
Дежага
Ашкан Дежага
90
-
Батиста
Эдиналду Батиста
90
Запасные
-
Хитц
Марвин Хитц
-
Мадлунг
Александер Мадлунг
-
Барцальи
Андреа Барцальи
-
Пекарик
Петер Пекарик
-
Каленберг
Томас Каленберг
-
Чигерчи
Толга Чигерчи
Бавария
мин
-
Крафт
Томас Крафт
90
-
Праньич
Даниэль Праньич
83
-
Бадштубер
Хольгер Бадштубер
90
-
Родригес Бургес
Брено Винисиус Родригес Бургес
90
-
Лам
Филипп Лам
90
-
Рибери
Франк Рибери
21
-
Тимощук
Анатолий Тимощук
70
-
ван Боммел
Марк ван Боммел
90
-
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
90
-
Мюллер
Томас Мюллер
8'
90
-
Гомес
Марио Гомес
90
Запасные
-
Бутт
Ханс-Йорг Бутт
-
ван Бюйтен
Даниэль ван Бюйтен
-
Оттль
Андреас Оттль
-
Густаво
Луис Густаво
-
Алтынтоп
Хамит Алтынтоп
-
Роббен
Арьен Роббен
-
Клозе
Мирослав Клозе