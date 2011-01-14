Байер
мин
-
Адлер
Рене Адлер
90
-
Кастро
Гонсало Кастро
90
-
Райнарц
Штефан Райнарц
90
-
Фридрих
Мануэль Фридрих
90
-
Швааб
Даниэль Швааб
90
-
Аугусто
Ренато Аугусто
90
-
Бендер
Ларс Бендер
60
-
Рольфес
Симон Рольфес
90
-
Сэм
Сидней Сэм
60
-
Хельмес
Патрик Хельмес
60
-
Кисслинг
Штефан Кисслинг
80'
90
Запасные
-
Гифер
Фабиан Гифер
-
Хююпя
Сами Хююпя
-
Барнетта
Транкильо Барнетта
-
Видаль
Артуро Видаль
-
Баллак
Михаэль Баллак
-
Балич
Ханно Балич
-
Дердийок
Эрен Дердийок
Боруссия
мин
-
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
-
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
-
Суботич
Невен Суботич
90
-
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
-
Пищек
Лукаш Пищек
90
-
Гросскройц
Кевин Гросскройц
49'
53'
87
-
Шахин
Нури Шахин
90
-
Бендер
Свен Бендер
46
-
Блащиковски
Якуб Блащиковски
90
-
Левандовски
Роберт Левандовски
90
-
Гетце
Марио Гетце
55'
69
Запасные
-
Лангерак
Митчелл Лангерак
-
де Сантос
Леонардо де Сантос
-
Сантана
Фелипе Сантана
-
Да Силва
Антонио Да Силва
-
Фойлнер
Маркус Фойлнер
-
Зидан
Мохаммед Зидан
-
Барриос
Лукас Барриос