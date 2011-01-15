Шальке-04
мин
-
Нойер
Мануэль Нойер
90
-
Шмитц
Лукас Шмитц
90
-
Метцельдер
Кристоф Метцельдер
90
-
Хеведес
Бенедикт Хеведес
90
-
Матип
Жоэль Матип
90
-
Гонсалвеш
Эдуардо Гонсалвеш
63
-
Ракитич
Иван Ракитич
90
-
Мориц
Кристоф Мориц
56
-
Фарфан
Джефферсон Фарфан
90
-
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
90
-
Бланко
Рауль Гонсалес Бланко
90
Запасные
-
Шобер
Матиас Шобер
-
Эскудеро
Серхио Эскудеро
-
Пападопулос
Кирякос Пападопулос
-
Пандер
Кристиан Пандер
-
Хурадо
Хосе Мануэль Хурадо
-
Гавранович
Марио Гавранович
Гамбург
мин
-
Рост
Франк Рост
90
-
Аого
Деннис Аого
90
-
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
-
Качар
Гойко Качар
90
-
Демель
Ги Демель
90
-
Яролим
Давид Яролим
90
-
Да Силва
Жозе Роберто Да Силва
90
-
Питройпа
Джонатан Питройпа
87
-
Бен-Хатира
Энис Бен-Хатира
90
-
ван Нистелрой
Рууд ван Нистелрой
55'
90
Запасные
-
Дробны
Ярослав Дробны
-
Янсен
Марсель Янсен
-
Ринкон
Томас Ринкон
-
Элиа
Эльеро Элиа
-
Торун
Тунай Торун
-
Троховски
Петр Троховски
-
Теше
Роберт Теше