Боруссия
мин
-
Хаймерот
Кристофер Хаймерот
90
-
Виссинг
Йенс Виссинг
90
-
Дамс
Филип Дамс
90
-
Кальсен-Бракер
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
90
-
Шахтен
Себастьян Шахтен
90
-
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
90
-
Маркс
Торбен Маркс
81
-
Брэдли
Майкл Брэдли
78
-
Де Камарго
Игор Де Камарго
48'
90
-
Аранго
Хуан Аранго
90
-
Ройс
Марко Ройс
90
Запасные
-
Бакер
Фабиан Бакер
-
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
-
Янчке
Тони Янчке
-
Херрманн
Патрик Херрманн
-
Меувис
Марсел Меувис
-
Матмур
Карим Матмур
-
Идриссу
Мохамаду Идриссу
Гамбург
мин
-
Рост
Франк Рост
90
-
Аого
Деннис Аого
90
-
Бешич
Мухамед Бешич
90
-
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
-
Ринкон
Томас Ринкон
90
-
Элиа
Эльеро Элиа
46'
90
-
Троховски
Петр Троховски
72'
90
-
Яролим
Давид Яролим
90
-
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
61
-
Питройпа
Джонатан Питройпа
88
-
Герреро
Хосе Паоло Герреро
90
Запасные
-
Прессель
Геррит Прессель
-
Дробны
Ярослав Дробны
-
Теше
Роберт Теше
-
Торун
Тунай Торун
-
Бен-Хатира
Энис Бен-Хатира
-
Сон
Хын-Мин Сон
-
ван Нистелрой
Рууд ван Нистелрой