Айнтрахт
мин
-
Ферманн
Ральф Ферманн
90
-
Цавеллас
Георгиос Цавеллас
78
-
Васоски
Александар Васоски
90
-
Швеглер
Пирмин Швеглер
90
-
Юнг
Себастьян Юнг
90
-
Алтынтоп
Халил Алтынтоп
90
-
Кларк
Рикардо Кларк
90
-
Кёлер
Бенджамин Кёлер
90
-
Майер
Александер Майер
90
-
Окс
Патрик Окс
90
-
Гекас
Теофанис Гекас
87'
90
Запасные
-
Россль
Андреас Россль
-
Киттель
Сонни Киттель
-
Хеллер
Марсель Хеллер
-
Кайо
Сезар Алвес дос Сантос Кайо
-
Фенин
Мартин Фенин
-
Аманатидис
Иоаннис Аманатидис
Боруссия
мин
-
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
-
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
-
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
-
Суботич
Невен Суботич
90
-
Пищек
Лукаш Пищек
90
-
Гетце
Марио Гетце
90
-
Бендер
Свен Бендер
46
-
Шахин
Нури Шахин
90
-
Кагава
Синдзи Кагава
65
-
Гросскройц
Кевин Гросскройц
73
-
Барриос
Лукас Барриос
90
Запасные
-
Лангерак
Митчелл Лангерак
-
де Сантос
Леонардо де Сантос
-
Сантана
Фелипе Сантана
-
Да Силва
Антонио Да Силва
-
Блащиковски
Якуб Блащиковски
-
Левандовски
Роберт Левандовски
-
Ле Таллек
Дамьен Ле Таллек