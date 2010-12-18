Вольфсбург
мин
-
Бенальо
Диего Бенальо
90
-
Шефер
Марсель Шефер
90
-
Кьер
Симон Кьер
90
-
Барцальи
Андреа Барцальи
90
-
Ритер
Саша Ритер
90
-
Чигерчи
Толга Чигерчи
46
-
Мадлунг
Александер Мадлунг
90
-
Рибас
Диего Рибас
72'
90
-
Хасебе
Макото Хасебе
67
-
Манджукич
Марио Манджукич
90
-
Джеко
Эдин Джеко
90'
90
Запасные
-
Хитц
Марвин Хитц
-
Фридрих
Арне Фридрих
-
де Оливейра
Жозуэ де Оливейра
-
Каленберг
Томас Каленберг
-
Сисеро
Сантос Сисеро
-
Зиани
Карим Зиани
-
Батиста
Эдиналду Батиста
Хоффенхайм
мин
-
Хаас
Даниель Хаас
90
-
Ибертсбергер
Андреас Ибертсбергер
90
-
Яйссле
Маттиас Яйссле
77
-
Комппер
Марвин Комппер
90
-
Бек
Андреас Бек
90
-
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
37'
90
-
Салихович
Сеяд Салихович
90
-
Густаво
Луис Густаво
32'
64
-
Руди
Себастьян Руди
90
-
Ибишевич
Ведад Ибишевич
88
-
Вукчевич
Борис Вукчевич
90
Запасные
-
Озкан
Рамазан Озкан
-
Айхнер
Кристиан Айхнер
-
Шимунич
Йосип Шимунич
-
Ба
Демба Ба
-
Томалья
Денис Томалья
-
Млапа
Пениель Млапа