Штутгарт
мин
-
Ульрайх
Свен Ульрайх
90
-
Молинаро
Кристиан Молинаро
90
-
Таски
Сердар Таски
90
-
Дельпьер
Маттье Дельпьер
90
-
Бичакчич
Эрмин Бичакчич
60
-
Бока
Артур Бока
90
-
Кузманович
Здравко Кузманович
66
-
Треш
Кристиан Треш
90
-
Гебхарт
Тимо Гебхарт
46
-
Баррето
Клаудемир Жеронимо Баррето
90
-
Погребняк
Павел Погребняк
90
Запасные
-
Циглер
Марк Циглер
-
Булахруз
Халид Булахруз
-
Гентнер
Кристиан Гентнер
-
Ба
Мамаду Ба
-
Да Силва
Элсон Фалькао Да Силва
-
Харник
Мартин Харник
-
Шипплок
Свен Шипплок
Бавария
мин
-
Бутт
Ханс-Йорг Бутт
90
-
Контенто
Диего Контенто
90
-
Родригес Бургес
Брено Винисиус Родригес Бургес
90
-
Лам
Филипп Лам
90
-
Тимощук
Анатолий Тимощук
90
-
Рибери
Франк Рибери
42'
90
-
Оттль
Андреас Оттль
90
-
ван Боммел
Марк ван Боммел
90
-
Мюллер
Томас Мюллер
35'
76
-
Алтынтоп
Хамит Алтынтоп
46
-
Гомес
Марио Гомес
31'
52'
55'
65
Запасные
-
Крафт
Томас Крафт
-
Праньич
Даниэль Праньич
-
ван Бюйтен
Даниэль ван Бюйтен
-
Алаба
Давид Алаба
-
Брафхайд
Эдсон Брафхайд
-
Демикелис
Мартин Демикелис
-
Клозе
Мирослав Клозе