Шальке-04
мин
-
Нойер
Мануэль Нойер
90
-
Шмитц
Лукас Шмитц
90
-
Метцельдер
Кристоф Метцельдер
90
-
Хеведес
Бенедикт Хеведес
90
-
Учида
Ацуто Учида
90
-
Хурадо
Хосе Мануэль Хурадо
73
-
Клюге
Пеер Клюге
90
-
Ракитич
Иван Ракитич
90
-
Фарфан
Джефферсон Фарфан
77
-
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
90
-
Бланко
Рауль Гонсалес Бланко
30'
50'
87'
88
Запасные
-
Шобер
Матиас Шобер
-
Матип
Жоэль Матип
-
Пападопулос
Кирякос Пападопулос
-
Йендришек
Эрик Йендришек
-
Пандер
Кристиан Пандер
-
Гонсалвеш
Эдуардо Гонсалвеш
-
Гавранович
Марио Гавранович
Кельн
мин
-
Мондрагон
Фарид Мондрагон
90
-
Мохамад
Юссеф Мохамад
90
-
Жеромел
Педру Жеромел
90
-
Шорх
Кристофер Шорх
75
-
Эре
Фабрис Эре
90
-
Тейшейра
Армандо Тейшейра
90
-
Клеменс
Кристиан Клеменс
90
-
Матушик
Адам Матушик
83
-
Яяло
Мато Яяло
90
-
Ланиг
Мартин Ланиг
90
-
Фрайс
Себастьян Фрайс
62
Запасные
-
Зальгер
Штефан Зальгер
-
Варводич
Миро Варводич
-
МакКенна
Кевин МакКенна
-
Суарес
Андре Рикардо Суарес
-
Теродде
Симон Теродде
-
Ионицэ
Александру Ионицэ