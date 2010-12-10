Ганновер-96
мин
-
Фромловиц
Флориан Фромловиц
90
-
Шульц
Кристиан Шульц
90
-
Погатец
Эмануэль Погатец
90
-
Эггиманн
Марио Эггиманн
90
-
Черундоло
Стивен Черундоло
23
-
Штиндль
Ларс Штиндль
90
-
Рауш
Константин Рауш
90
-
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
90
-
Пинту
Сержиу Пинту
87
-
Конан
Дидье Я Конан
35'
76'
90
-
Шлаудрафф
Ян Шлаудрафф
81
Запасные
-
Цилер
Рон-Роберт Цилер
-
Джакпа
Констант Джакпа
-
Авевор
Кристофер Авевор
-
Шахед
Софиан Шахед
-
Лала
Алтын Лала
-
Ханке
Майк Ханке
-
Форсселл
Микаэль Форсселл
Штутгарт
мин
-
Ульрайх
Свен Ульрайх
90
-
Бока
Артур Бока
90
-
Нидермайер
Георг Нидермайер
74'
90
-
Дельпьер
Маттье Дельпьер
90
-
Дежен
Филипп Дежен
78
-
Гебхарт
Тимо Гебхарт
90
-
Гентнер
Кристиан Гентнер
66
-
Треш
Кристиан Треш
90
-
Харник
Мартин Харник
90
-
Баррето
Клаудемир Жеронимо Баррето
90
-
Да Силва
Элсон Фалькао Да Силва
46
Запасные
-
Циглер
Марк Циглер
-
Молинаро
Кристиан Молинаро
-
Бичакчич
Эрмин Бичакчич
-
Функ
Патрик Функ
-
Кузманович
Здравко Кузманович
-
Одель
Жоан Одель
-
Погребняк
Павел Погребняк