Гамбург
мин
-
Рост
Франк Рост
90
-
Аого
Деннис Аого
75
-
Демель
Ги Демель
90
-
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
-
Бенджамин
Коллин Бенджамин
90
-
Да Силва
Жозе Роберто Да Силва
67
-
Троховски
Петр Троховски
90
-
Питройпа
Джонатан Питройпа
90
-
Яролим
Давид Яролим
74
-
Герреро
Хосе Паоло Герреро
90
-
ван Нистелрой
Рууд ван Нистелрой
90
Запасные
-
Дробны
Ярослав Дробны
-
Теше
Роберт Теше
-
Ринкон
Томас Ринкон
-
Элиа
Эльеро Элиа
-
Торун
Тунай Торун
-
Сон
Хын-Мин Сон
-
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
Байер
мин
-
Адлер
Рене Адлер
90
-
Кадлец
Михал Кадлец
90
-
Фридрих
Мануэль Фридрих
90
-
Райнарц
Штефан Райнарц
90
-
Кастро
Гонсало Кастро
90
-
Барнетта
Транкильо Барнетта
81
-
Рольфес
Симон Рольфес
90
-
Видаль
Артуро Видаль
60'
90
-
Аугусто
Ренато Аугусто
65'
77'
85
-
Сэм
Сидней Сэм
29'
76
-
Дердийок
Эрен Дердийок
90
Запасные
-
Гифер
Фабиан Гифер
-
Швааб
Даниэль Швааб
-
Хююпя
Сами Хююпя
-
Балич
Ханно Балич
-
Бендер
Ларс Бендер
-
Йоргенсен
Николай Йоргенсен
-
Хельмес
Патрик Хельмес