Фрайбург
мин
-
Бауманн
Оливер Бауманн
90
-
Баcтианс
Феликс Баcтианс
90
-
Барт
Оливер Барт
90
-
Топрак
Омер Топрак
71
-
Муйджа
Менсур Муйджа
90
-
Нику
Максимилиан Нику
90
-
Путило
Антон Путило
79
-
Макиади
Седрик Макиади
46
-
Шустер
Юлиан Шустер
90
-
Абдессадки
Ясин Абдессадки
90
-
Сиссе
Паписс-Демба Сиссе
3'
90
Запасные
-
Яно
Кишо Яно
-
Зальц
Мануэль Зальц
-
Бучер
Хайко Бучер
-
Жагер
Джонатан Жагер
-
Флум
Йоханнес Флум
-
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
-
Райзингер
Штефан Райзингер
Гамбург
мин
-
Рост
Франк Рост
90
-
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
-
Аого
Деннис Аого
90
-
Демель
Ги Демель
90
-
Да Силва
Жозе Роберто Да Силва
90
-
Троховски
Петр Троховски
90
-
Ринкон
Томас Ринкон
90
-
Питройпа
Джонатан Питройпа
71
-
Торун
Тунай Торун
59
-
Сон
Хын-Мин Сон
90
-
ван Нистелрой
Рууд ван Нистелрой
90
Запасные
-
Дробны
Ярослав Дробны
-
Бенджамин
Коллин Бенджамин
-
Теше
Роберт Теше
-
Яролим
Давид Яролим
-
Элиа
Эльеро Элиа
-
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
-
Герреро
Хосе Паоло Герреро