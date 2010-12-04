Боруссия
мин
-
Хаймерот
Кристофер Хаймерот
90
-
Дамс
Филип Дамс
90
-
Кальсен-Бракер
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
90
-
де Оливейра
Андерсон Соарес де Оливейра
90
-
Левелс
Тобиас Левелс
90
-
Аранго
Хуан Аранго
90
-
Брэдли
Майкл Брэдли
17'
90
-
Маркс
Торбен Маркс
82
-
Ройс
Марко Ройс
90
-
Де Камарго
Игор Де Камарго
72
-
Бобадилья
Рауль Бобадилья
90
Запасные
-
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
-
Шахтен
Себастьян Шахтен
-
Виссинг
Йенс Виссинг
-
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
-
Херрманн
Патрик Херрманн
-
Матмур
Карим Матмур
-
Идриссу
Мохамаду Идриссу
Ганновер-96
мин
-
Фромловиц
Флориан Фромловиц
90
-
Погатец
Эмануэль Погатец
90
-
Эггиманн
Марио Эггиманн
90
-
Шульц
Кристиан Шульц
90
-
Черундоло
Стивен Черундоло
90
-
Рауш
Константин Рауш
90
-
Пинту
Сержиу Пинту
90
-
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
90
-
Штиндль
Ларс Штиндль
59
-
Конан
Дидье Я Конан
75'
89
-
Шлаудрафф
Ян Шлаудрафф
82
Запасные
-
Цилер
Рон-Роберт Цилер
-
Джакпа
Констант Джакпа
-
Шахед
Софиан Шахед
-
Лала
Алтын Лала
-
Бисли
ДаМаркус Бисли
-
Ханке
Майк Ханке
-
Форсселл
Микаэль Форсселл