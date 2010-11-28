Кельн
мин
-
Мондрагон
Фарид Мондрагон
90
-
Эре
Фабрис Эре
90
-
Мохамад
Юссеф Мохамад
90
-
Жеромел
Педру Жеромел
90
-
Бречко
Мишо Бречко
90
-
Подольски
Лукас Подольски
90
-
Пеццони
Кевин Пеццони
90
-
Тейшейра
Армандо Тейшейра
86
-
Матушик
Адам Матушик
90
-
Яяло
Мато Яяло
90
-
Новакович
Миливойе Новакович
53'
73
Запасные
-
Ялчин
Танер Ялчин
-
Зальгер
Штефан Зальгер
-
Варводич
Миро Варводич
-
Бросински
Даниель Бросински
-
Шорх
Кристофер Шорх
-
Клеменс
Кристиан Клеменс
-
Ионицэ
Александру Ионицэ
Вольфсбург
мин
-
Бенальо
Диего Бенальо
90
-
Шефер
Марсель Шефер
90
-
Кьер
Симон Кьер
90
-
Барцальи
Андреа Барцальи
90
-
Пекарик
Петер Пекарик
90
-
Чигерчи
Толга Чигерчи
90
-
де Оливейра
Жозуэ де Оливейра
77
-
Каленберг
Томас Каленберг
60
-
Ритер
Саша Ритер
90
-
Батиста
Эдиналду Батиста
43
-
Джеко
Эдин Джеко
90
Запасные
-
Бен-Халифа
Нассим Бен-Халифа
-
Хитц
Марвин Хитц
-
Мадлунг
Александер Мадлунг
-
Хасебе
Макото Хасебе
-
Зиани
Карим Зиани
-
Сисеро
Сантос Сисеро
-
Манджукич
Марио Манджукич