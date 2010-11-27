Гамбург
мин
-
Рост
Франк Рост
90
-
Да Силва
Жозе Роберто Да Силва
90
-
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
-
Демель
Ги Демель
90
-
Теше
Роберт Теше
90
-
Сон
Хын-Мин Сон
60
-
Троховски
Петр Троховски
7'
90
-
Яролим
Давид Яролим
90
-
Торун
Тунай Торун
83
-
Питройпа
Джонатан Питройпа
30'
90
-
Петрич
Младен Петрич
38'
90
Запасные
-
Дробны
Ярослав Дробны
-
Ринкон
Томас Ринкон
-
Бешич
Мухамед Бешич
-
Бен-Хатира
Энис Бен-Хатира
-
Герреро
Хосе Паоло Герреро
-
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
-
ван Нистелрой
Рууд ван Нистелрой
Штутгарт
мин
-
Ульрайх
Свен Ульрайх
90
-
Молинаро
Кристиан Молинаро
47
-
Дельпьер
Маттье Дельпьер
90
-
Нидермайер
Георг Нидермайер
90
-
Дежен
Филипп Дежен
77
-
Бока
Артур Бока
90
-
Гентнер
Кристиан Гентнер
49'
90
-
Треш
Кристиан Треш
89
-
Гебхарт
Тимо Гебхарт
90
-
Баррето
Клаудемир Жеронимо Баррето
90
-
Марика
Чиприан Марика
10'
90
Запасные
-
Циглер
Марк Циглер
-
Бичакчич
Эрмин Бичакчич
-
Функ
Патрик Функ
-
Кузманович
Здравко Кузманович
-
Каморанези
Мауро Каморанези
-
Погребняк
Павел Погребняк
-
Харник
Мартин Харник