Боруссия
мин
-
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
-
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
-
Суботич
Невен Суботич
45'
90
-
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
-
Пищек
Лукаш Пищек
90
-
Гетце
Марио Гетце
83
-
Шахин
Нури Шахин
90
-
Бендер
Свен Бендер
90
-
Блащиковски
Якуб Блащиковски
62
-
Барриос
Лукас Барриос
88'
90
-
Кагава
Синдзи Кагава
52'
78
Запасные
-
Лангерак
Митчелл Лангерак
-
де Сантос
Леонардо де Сантос
-
Сантана
Фелипе Сантана
-
Гросскройц
Кевин Гросскройц
-
Да Силва
Антонио Да Силва
-
Фойлнер
Маркус Фойлнер
-
Левандовски
Роберт Левандовски
Боруссия
мин
-
Хаймерот
Кристофер Хаймерот
90
-
Дамс
Филип Дамс
90
-
Кальсен-Бракер
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
90
-
де Оливейра
Андерсон Соарес де Оливейра
90
-
Левелс
Тобиас Левелс
90
-
Ройс
Марко Ройс
33'
90
-
Брэдли
Майкл Брэдли
90
-
Маркс
Торбен Маркс
90
-
Херрманн
Патрик Херрманн
65
-
Де Камарго
Игор Де Камарго
65
-
Идриссу
Мохамаду Идриссу
90
Запасные
-
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
-
Шахтен
Себастьян Шахтен
-
Виссинг
Йенс Виссинг
-
Аранго
Хуан Аранго
-
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
-
Матмур
Карим Матмур
-
Бобадилья
Рауль Бобадилья