Ганновер-96
мин
-
Фромловиц
Флориан Фромловиц
90
-
Погатец
Эмануэль Погатец
90
-
Эггиманн
Марио Эггиманн
90
-
Шульц
Кристиан Шульц
59'
90
-
Шахед
Софиан Шахед
90
-
Рауш
Константин Рауш
90
-
Штиндль
Ларс Штиндль
31'
90
-
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
90
-
Пинту
Сержиу Пинту
90
-
Конан
Дидье Я Конан
90
-
Шлаудрафф
Ян Шлаудрафф
73
Запасные
-
Евсеев
Вилли Евсеев
-
Миллер
Маркус Миллер
-
Джакпа
Констант Джакпа
-
Авевор
Кристофер Авевор
-
Лала
Алтын Лала
-
Бисли
ДаМаркус Бисли
-
Ханке
Майк Ханке
Гамбург
мин
-
Дробны
Ярослав Дробны
90
-
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
-
Яролим
Давид Яролим
90
-
Троховски
Петр Троховски
90
-
Бешич
Мухамед Бешич
90
-
Да Силва
Жозе Роберто Да Силва
90
-
Питройпа
Джонатан Питройпа
90
-
Ринкон
Томас Ринкон
90
-
Петрич
Младен Петрич
76
-
Сон
Хын-Мин Сон
40'
54'
90
-
Герреро
Хосе Паоло Герреро
58
Запасные
-
Том
Микель Том
-
Совах
Леннард Совах
-
Теше
Роберт Теше
-
Элиа
Эльеро Элиа
-
Бен-Хатира
Энис Бен-Хатира
-
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
-
ван Нистелрой
Рууд ван Нистелрой